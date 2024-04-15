Nedim Türkmen: Zombi şirketler

2024 yılında bu kapsamdaki 650.000 kişi için İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işverenlere 24.6 milyar TL ödenecek. Yine Kurumun bütçesinden 2023 yılında asgari ücret desteği için işverenlere ödenen 34 milyar 98 milyon TL, 2024 yılında İşsizlik Sigortası Fonu’ndan yaklaşık 56.5 milyar TL olarak ödenecek.

Görüldüğü üzere; sosyal sigorta sisteminin bütçe dengesi için maliyet, işçiler için kurulan “İşsizlik Sigortası Fonu”ndan ödenerek bilanço düzeltilmeye çalışılıyor.

Ülkemizde, Ocak 2024 tarihi itibari ile sadece tek işçi çalıştıran iş yeri sayısı 815.935 ve bin kişi üzerinde işçi çalıştıran işyeri sayısı ise sadece 615’tir. Türkiye’de toplam iş yeri sayısı 2.150.681’dir. Türkiye, küçük ve verimsiz işyerlerinden oluşan, öz kaynakları yetersiz, %13’ü zombi şirketlerden oluşan bir yapıya sahip (IMF-Haziran 2023 Raporu).

Zombi şirketler, normal faaliyetlerinde kâr etmeyip veya personel sigorta primini dahi ödeyecek parayı kazanamayan, banka kredileri, devlet istihdam teşvik ve destekleri, sıkça çıkartılan vergi afları ile yaşatılmaya çalışılan şirketlerdir. Bu tür şirketlerin devlet destekleri ile yaşatılması hem haksız rekabet hem de ülke kaynaklarının israfıdır. Kıt olan sermayenin, vatandaşın “kendi işinin patronu olmak” sevdası için harcanmaması gerekir.

Gerek sosyal güvenlik sistemindeki teşvik ve destekler ve gerekse vergi sisteminde yer alan istisna ve muafiyetleri büyük ölçüde kaldırmanın zamanı geldi de geçiyor.

Para kazanamayan bir işin, istihdam yaratmasını ve vergi gelirlerine katkı vermesini beklemek, olmayacak duaya amin demektir.

Nedim Türkmen’in yazısı