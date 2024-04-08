Nedim Türkmen: Kayıt dışı istihdam ile mücadele sıkı bir şekilde yapılmak zorunda

Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı çalıştırılanlar, sosyal güvenlik ve vergi sistemi için çok büyük bir sorundur. Kayıt dışı istihdam nedeniyle, sosyal güvenlik sistemi tahsil etmesi gereken sigorta primini, vergi idaresi ise çalışanların ücretlerinden kaynakta kesilen Gelir Vergisi’ni alamaz. Kayıt dışı istihdam, kayıt dışı işçi çalıştıran işveren ile kayıtlı işçi çalıştıran işverenler arasında haksız rekabete yol açtığı gibi en büyük zararı kayıt dışı çalıştırılanlara vermekte, onları sosyal güvenlik haklarından mahrum bırakmaktadır. Dolayısıyla kayıt dışı istihdam ile mücadele hem ülke hem de çalışanlar için sıkı bir şekilde yapılmak zorunda.

Kayıt dışı istihdam ile mücadele ana görevi olan Sosyal Güvenlik Kurumu, 2023 yılı Faaliyet Raporu’nu açıkladı. Bugün sizlere; bu faaliyet raporunda yer alan bilgilerden hareketle, ülkemizde kayıt dışı istihdam ile ilgili yapılanları değerlendirmek istiyorum.

Faaliyet raporunda; kayıt dışı istihdamla yapılan mücadeleler neticesinde, 2023 yılı dördüncü çeyrek itibarıyla kayıt dışı istihdam oranının %25.42’ye düşürüldüğü iddia edilmekte.

2023 yılında, prime esas kazanç seviyesi %20 ve üzerinde azaldığı belirlenen sigortalılara yönelik bilgilendirme amacıyla 181.494 kişiye SMS (kısa mesaj) gönderilmiş.

Kurum, eksik ücret bildirimiyle mücadele kapsamında, kalifiye meslek mensubu sigortalılara asgari ücret seviyesi ve buna yakın bir düzeyde bildirimde bulunduğu tespit edilen işverenlere yönelik bilgilendirici mektuplar gönderme faaliyeti planlanmış. Ücretlerin eksik bildiriminin önlenmesi amacıyla; doktor, mühendis, avukat, sporcu, öğretmen gibi kalifiye meslek gruplarından çalışanlarını asgari ücret seviyesi veya buna yakın bir düzeyde bildirdiği belirlenen 2.505 işverene, bilgilendirici mektuplar e-tebligat gönderilmiş.

Nedim Türkmen’in yazısı