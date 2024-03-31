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Yaramazlara biraz batar!

Necati Özkan manidar paylaşımını güncelledi

Yerel seçimlere ilk sonuçlar beklenirken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yakınlığıyla bilinen iletişimci Necati Özkan’dan manidar bir paylaşım geldi. İlk sonuçlar üzerine Özkan, paylaşımını güncelledi: “Bu gerçek bir tsunami :)”

Özkan, şöyle bir paylaşım yaptı: “Tsunami: :)”


Bu mesaj İmamoğlu’nun İstanbul’da açık ara önde gittiğine yoruldu.

Özkan önceki seçimde olduğu bu seçimde de İmamoğlu’nun kampanya direktörlüğünü yürütüyor.

Özkan, ilk sonuçların gelmeye başlamasının ardından paylaşımını güncelledi: “This is a real tsunami :)”

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