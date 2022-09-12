Necati Özkan: Seçim yaklaştıkça gerçekler ve yalanları ayırmak zorlaşacak

Eşzamanlı yüzlerce trol hesaptan ve havuz medyasından “İmamoğlu tatilde” ve “İmamoğlu konserde” yalanı dolaşıma sokuluyor. Başta AKP İstanbul yöneticileri, ilçe belediye başkanları, İstanbul valisi, sağlık bakanı ve adalet bakanı olmak üzere yetkili yetkisiz herkes kampanyaya ve sanal şiddete dahil oluyor. Derken Ekrem İmamoğlu’nun hastanelerde yaralılarla olduğu ortaya çıkıyor.

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Aslında bu, siyasi İslamın Türkiye uygulamasının iflasını hızlandıran bir gidişattır. Çünkü uygulama detaylarına bakıldığında bu işleri tezgâhlayanların stratejik akla sahip olmadıkları ve kendi hatalarından da asla ders çıkarmadıkları anlaşılıyor. Bu yöntemlerle kendi seçmenlerini konsolide etmeleri bile mümkün olmadığı gibi, bariz bir şekilde hedefledikleri anlaşılan genç ve yeni seçmenleri de yalana ve çarpıtmaya dayalı taktiklerle kazanma şansları yok.

Görünen o ki seçime doğru yaklaştıkça bu tür örgütlü algı operasyonlarıyla hayatın ritmi çok hızlanacak. Gerçekler ve yalanları birbirinden ayırmak giderek zorlaşacak. Bu, Türkiye’nin birliği ve dirliği adına riskli bir gidişattır!

Necati Özkan’ın yazısı