Necati Özkan: Aylardır ikaz ettik

iktidar muhalefeti dağıtmak ve lider kadroları paralize etmek için habire el yükseltirken… Muhalefet nasıl olur da normal bir düzende ve normal bir devlette yaşıyormuş gibi ağırdan alabilir? Tüm bunları ortak bir medeniyet kampanyası konusu yapmak dururken… Nasıl olur da birtakım “kafaların” yarattığı suni gündeme hapsolup enerji kaybedebilir?

Aylardır bu sütundan ve çeşitli TV kanallarından ikaz ettik. “İktidarın ekonomiyi mahvetmesi seçim kazanmanın garantisi değildir” dedik. “Aday yoksa, kampanya yoktur” dedik. İktidara karşı tüm demokratik muhalefetin birleşememesinin, muhalefet stratejisinin belirsizliğinin, rejimin geleceği için çözüm önerilerini geciktirmesinin ve ortak adayı ilan ederek erkenden kampanyaya başlamamış olmasının kararsızları iktidara yeniden yönlendireceğini söyledik durduk.

Aralık sonunda yayımlanan pek çok araştırmaya göre iktidar partisinin seçmen desteği artıyor. Altılı masanın Meclis’te nitelikli çoğunluğu elde etmesi ve HDP’nin desteği olmaksızın cumhurbaşkanlığını kazanması imkânsız hale geliyor.

Necati Özkan’ın yazısı