Necati Doğru: Yandaşlık yok olacak

Vatandaş karar verdi. Rüşvet, soygun, kişi zengin etme, rantçı peydahlama, ağır vergi yükü, hayasız sömürü, torpil, hısım-akraba-partili kayırma istemiyor. Devlet ile halkın birlikte çalışmaya başlayacağı yeni bir zihniyet devrimi bekliyor. Torpil bitecek. Yetenek gelecek. Yandaşlık yok olacak. Alın teri öne geçecek. Türkiye yetenek inşasına başlayacağı yeni bir döneme ancak zihniyet devrimi ile girebilecek. Sanayi için, tarım için, hizmetler için, köyler, kentler için yeni modeller geliştirilecek. Çiftçi toprağını terk etmek zorunda kalmayacak. Kentli kentinde yaşamaktan bezmeyecek. İyi eğitimli, yetenekli insanlar Türkiye’yi terk etmeyecek. Mahkemelerde yargıçların adalet adamı olduğundan kimse şüpheye düşmeyecek. Umut dolu yıla girdik. Yeni yılınız kutlu olsun.
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2023’e gözlerini açtılar: Yeni yılın ilk bebekleri
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Covid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin cesetlerine yapılan otopsilerde virüsün beyne bulaştığı ileri sürüldü.
Kuzey Kore 2023’e balistik füze denemesiyle girdi
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Yılbaşı özel çekilişinde kazanan numaralar
Milli Piyango’dan yapılan yazılı açıklamaya göre, yılbaşı çekilişinde 200 milyon TL’lik büyük ikramiye çeyrek bilete çıktı.
İzmir Bornova’daki iş cinayetine ilişkin gözaltına alınan dört kişi tutuklandı
İzmir’in Bornova ilçesindeki bir inşaatta altı kişinin hayatını kaybettiği iş cinayetiyle ilgili gözaltına alınan dört kişi tutuklandı.
Kaftancıoğlu ve Kılıçdaroğlu, kanser hastası Yusuf’a söz verdi: ‘Annesine kavuşması için ellerinden geleni yapacaklar’
CHP İstanbul İl Başkanı Dr. Canan Kaftancıoğlu; tehlikeli bir kanser türü olarak bilinen Ewing Sarkom hastalığına yakalanan ve annesi cezaevinde olan altı yaşındaki Yusuf Kerim Sayın ve babasıyla bir araya geldi.