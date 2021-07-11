Necati Doğru: ‘Türkiye’yi Suriye yapmayı mı’ göze aldılar?

Türkiye’nin elinde NATO’nun ABD’den sonra ikinci büyük ordusu var. Polis sayısı da hemen hemen ordunun asker sayısına ulaştı. Buna bekçiler de eklendi. Neredeyse 1 milyonu aşkın silahlı gücü olan bir ülkeyi yönetenler, ayrıca halkın bir bölümünün silahlanmasına çıkardıkları kararname ile teşvik ediyorlar, partili silahlandırmayı hızlandırıyorlar, kayıp silahların üzerine gitmiyorlar.
Neden?
Seçimi yitirebilirler.
İktidarları son bulabilir.
İktidarı vermemek için mi partilileri silahlandırma yolu açıldı teşvik ediliyor? Seçimle geldiler, seçimle gitmemek için “Türkiye’yi Suriye yapmayı mı” göze aldılar?
Bir savcı çıkmayacak mı?
Soruşturma başlamayacak mı?