Diken

Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: ‘Türkiye’yi Suriye yapmayı mı’ göze aldılar?

Türkiye’nin elinde NATO’nun ABD’den sonra ikinci büyük ordusu var. Polis sayısı da hemen hemen ordunun asker sayısına ulaştı. Buna bekçiler de eklendi. Neredeyse 1 milyonu aşkın silahlı gücü olan bir ülkeyi yönetenler, ayrıca halkın bir bölümünün silahlanmasına çıkardıkları kararname ile teşvik ediyorlar, partili silahlandırmayı hızlandırıyorlar, kayıp silahların üzerine gitmiyorlar.

Neden?


Seçimi yitirebilirler.

İktidarları son bulabilir.

İktidarı vermemek için mi partilileri silahlandırma yolu açıldı teşvik ediliyor? Seçimle geldiler, seçimle gitmemek için “Türkiye’yi Suriye yapmayı mı” göze aldılar?

Bir savcı çıkmayacak mı?

Soruşturma başlamayacak mı?

Necati Doğru’nun yazısı

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TRT arazilerinden ‘rant’ kokusu yükseliyor: Katarlılara ödenen kira ise ‘ticari sır’

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu’nun (TRT)’nin Ulus ve Harbiye’de deprem gerekçesiyle boşaltılan binaları rant tehlikesi ile karşı karşıya. Çünkü boşaltılma işlemiyle eş zamanlı olarak askeri bir alanda imar değişikliğine gidildi ve yapılaşmaya açıldı. Yapılaşmaya açılan bu bölgede TRT için de yer ayrıldı. Bu durum boşaltılan binalara tekrar geri dönülmeyeceği yönündeki kaygıları da güçlendirmiş oldu. Öte yandan şu an TRT yayınlarının yapıldığı ve Katarlılara ait olan Bein Connect’te ne kadar kira ödendiği ise meçhul. Diken’e açıklama yapan Haber-Sen, TRT Genel Müdürlüğü’ne kira bedelini ve ne kadar süreli kiralandığını sordu. Ancak genel müdürlük ‘ticari sır’ yanıtını verdi.

‘Kutsal devlet’ ve bir teferruat olarak insan/yurttaş

Devlet, çok farklı yönde düşünür görünenleri bir çırpıda ortaklaştıran bir olgu. Üzerine ortaklaşılan ‘değerler’ yalnızca tarihsel deneyimin değil, onun büyük dişlilerinden olan eğitim tornasının da ürünü tabii. İşte, ‘yer altından notlar’ konusunda muhalefetin biraz suskun, biraz ikircikli tavrının nedenlerinden birinin, bu düşünce/duygu olduğu kanısındayım. ‘Devlet’ düşüncesine ve o düşünceyi ayakta tutan ‘müesses nizam’ ilkelerine duyulan sadakat.