Necati Doğru: Türkiye’de enflasyon AB ortalamasının yedi kat üstünde

Dokuz Avrupa ülkesinin yıllık enflasyonunu topla: Yüzde 35.7 oluyor. Üç ile çarp yine de 1 tek Türkiye enflasyonuna (Yüzde 115) yetişemiyor. Türkiye’de enflasyon Avrupa Birliği ortalamasının 7 kat daha üstüne çıktı.

Onlar da bu dünyanın içinde ekonomideki son daralmalardan, doğal gaz ve petrol fiyatı artışlarından, koronavirüsünün zorladığı kapanmalardan etkilendiler. Onlarda da yıllık enflasyon 1-2 puan fırladı ama çift haneli, üç haneli olmadılar. Niçin? Avrupalı akıllı. Biz aptal mıyız? Hayır.

Necati Doğru’nun yazısı