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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Türkiye’de 22 milyon ailenin 20 milyonu zor durumda

Peynirin fiyatı etin fiyatını aştı. Çünkü inekler kesime gitti, geçici olarak et bollaştı. Çitçi, ahırında inek beslemeyi kazançlı bulmuyor. İnekleri kesim dalgası bitince etin gram fiyatı da altına yaklaşacaktır! Hayat pahalılığı zalim bir firavun oldu. Yoksulu biçiyor. Paylaşımı bozuyor. Evet, büyüme var ama bu hastalıklı, hormonlu, kofti, içi bozuk büyüme, az sayıda zengini şişiriyor. Türkiye’de 22 milyon ailenin 20 milyonu zor durumda. Büyümeden pay alan sadece 2 milyon aile var. Geçen gün Türk-İş Raporu açıklandı.

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