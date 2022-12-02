Necati Doğru: Türkiye’de 22 milyon ailenin 20 milyonu zor durumda

Peynirin fiyatı etin fiyatını aştı. Çünkü inekler kesime gitti, geçici olarak et bollaştı. Çitçi, ahırında inek beslemeyi kazançlı bulmuyor. İnekleri kesim dalgası bitince etin gram fiyatı da altına yaklaşacaktır! Hayat pahalılığı zalim bir firavun oldu. Yoksulu biçiyor. Paylaşımı bozuyor. Evet, büyüme var ama bu hastalıklı, hormonlu, kofti, içi bozuk büyüme, az sayıda zengini şişiriyor. Türkiye’de 22 milyon ailenin 20 milyonu zor durumda. Büyümeden pay alan sadece 2 milyon aile var. Geçen gün Türk-İş Raporu açıklandı.
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ABD teklifinde ısrarcı: Türkiye, S-400’ü Ukrayna’ya verirse F-35’e dönebilir
ABD teklifinde ısrarcı: Türkiye S-400’ü Ukrayna’ya verirse F-35 programına dönebilir.
Dünya Kupası grup maçlarında son gün: Portekiz ve Brezilya liderlik için sahada
Katar’da düzenlenen Dünya Kupası grup maçları, bugün oynanacak dört maçla sonlanacak.
HSBC, 200’den fazla üst düzey yöneticisini işten çıkarıyor
HSBC, yönetim kademelerinde düzenleme ve maliyetleri düşürme kapsamında dünya genelinde iki bin üst düzey operasyon yöneticisinin en az 200’ünü işten çıkarmaya hazırlanıyor.
Ekonomist Ağaoğlu: Asgari ücret zammının getireceği ‘rahat ortam’ uzun sürmez
Ekonomist Ali Ağaoğlu, asgari ücret yüksek bir düzeye çıksa dahi enflasyon nedeniyle ‘rahat’ ortamın çok uzun sürmeyeceğini söyledi.
YÖK’ün ‘sürgün’ yazısı ODTÜ’ye de gitti: Sekiz akademisyen gönderilecek
YÖK’ün ‘sürgün’ yazısı ODTÜ’ye de gitti. Sekiz öğretim üyesi Ağrı, Tunceli, Burdur gibi illere gönderilecek.
Biden: Putin savaşı bitirme yoluna girerse görüşürüm
ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna savaşını bitirme yoluna girmesi durumunda kendisiyle konuşmaya hazır olduğunu söyledi.
Kaftancıoğlu’ndan ‘İmamoğlu’na hakaret ettiği’ iddialarına yalanlama
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Döviz mevduatlarında şubattan bu yana en sert düşüş
Merkez Bankası (MB) verilerine göre, 25 Kasım haftasında döviz mevduatları 5,5 milyar dolar düşüş kaydetti. Böylelikle döviz mevduatlarında şubattan bu yana en hızlı düşüş yaşandı.
Rapor: ABD’de orduya güven yüzde 50’nin altında
ABD’de yapılan bir araştırmada, orduya olan güven yüzde 50’nin altında kalırken, katılımcıların yüzde 62’si bunun nedeninin ordunun komuta kademesinin giderek siyasileşmesi olduğu kanaatini ortaya koydu.
Almanya, 2018’den sonra 2022’de de Dünya Kupası’nda gruplardan çıkamadı
Dünya Kupası’nın güçlü ekiplerinden Almanya, 2018 Dünya Kupası’nın ardından 2022’de de grup aşamasında elendi.