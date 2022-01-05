Necati Doğru: Türkiye üç haneli enflasyon sürecine girdi

İçine hile sokulmamış, çarpıtılmamış gerçek enflasyon oranını ruhlarında özgürlük, bağımsızlık, bilim ahlakı olan akademisyen iktisatçı ve sosyologların kurduğu ENAG (Enflasyon Açıklama Grubu) ilan etti. ENAG’ın açıkladığı (onlar da 415 maddelik sepeti esas alıyor) yıllık enflasyon yüzde 82.81 buldu. Yani Türkiye üç haneli enflasyon sürecine girdi.

6 ay sonra yine sabah güneşinin Sultanahmet’te kubbe ve minarelerin doğuya bakan yüzlerini aydınlattığı saatlerde gazete bayinden 1 paket sigara almak isteyenler bir sırt çantası dolusu TL getirmek zorunda kalabilirler. Çünkü enerji- elektrik zamları. Özel otoyol ve köprü geçiş, tren tüm ulaşım zamları. İçki, sigara zamları. Yükselen kiralar. Hammadde zamları. Artan vergiler, harçlar. Bunlar henüz açıklanan enflasyonun içinde yok. ENAG’ın gerçeği yansıtan oranına göre Türkiye dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip dördüncü ülke oldu.

Necati Doğru’nun yazısı