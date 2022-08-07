Necati Doğru: Soru çalarak 3 dolarlık fındık 17 dolara çıkamaz!

Soru çalma bataklığının ikinci defa patladığı hafta Cumhurbaşkanı, “fındık fiyatını 3 doların üzerine getirdik” diye müjde verdi. Bizim 3 dolara sattığımız fındığı İtalyanlar alıp, işleyip, paketleyip Almanya’daki marketlerde 17 Euro’ya satıyorlar. Euro ile dolar neredeyse eşitlendi. Biz niçin kendi fındığımızı 17 dolara dış pazarlarda satamıyoruz? Soru çalarak ve ülkeyi soru çalma bataklığına çevirerek 3 dolarlık fındık 17 dolara çıkartılamaz.

Bataklık kurursa! Partililer değil… En iyiler seçilir. En iyi işin başına en iyiler hile girmemiş sınavlarla gelirler. Türkiye’nin fındığını Avrupa marketlerinde 17 Euro’ya satacak adam Türkiye’den de o zaman çıkar.

Necati Doğru’nun yazısı