Necati Doğru: Onların da ‘Kral çıplak’ demesinin zamanı geldi

Kuruculardan Abdullah Gül, Abdüllatif Şener, İdris Naim Şahin, lider Recep Tayyip Erdoğan’ı terk etmişti. Geride Binali Yıldırım ile Bülent Arınç kalmıştı. Bülent Arınç da “kral çıplak” dedi ve terk etti. Siyaset ringinde “makyajı mor göz” Binali Yıldırım ile Recep Tayip Erdoğan kaldı.

Ve patlak ampul.

Abdüllatif Şener birlikte geçirdiği yıllarda gördüklerini, bildiklerini, yaşadıklarını hiç gizlemedi. Tek tek anlattı. Abdullah Gül sustu. Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan da ayrılıp parti kurdular ama “kralın çıplaklığı” konusunda sessiz, suskun kaldılar. “Bizim dönemimizde şöyle iyi idik… Böyle iyi idik…” diyorlar fakat gördüklerini, bildiklerini anlatmadılar. Onların da Bülent Arınç’ ın çağrısına uyarak “kral çıplak” demelerinin zamanı geldi.

Necati Doğru’nun yazısı