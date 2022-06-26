Necati Doğru: Niçin söndüremedik?

5 gün boyunca öğleden önceleri sakinleşip öğleden sonraları bu şiddette esmeseydi; 3 helikopter, 2 uçak, 4587 personel, 405 arazöz, 202 iş makinası, 119 su tankeri, 28 TOMA, 1169 araç, 61 hava aracı; ve ilk saatlerde yangın bölgesine intikal ederek “alev nöbetine” duran 2 bakan ile havadan helikopter içinden yangını gözlem altına alan Cumhurbaşkanı bu yangını söndürecektik! Niçin söndüremedik? Sadece! Sabotajcı mı sarhoş?

Necati Doğru’nun yazısı