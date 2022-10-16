Necati Doğru: Kim kime rol yapıyor?

Kim kime rol yapıyor? Bu patlama niçin?

41 taş kömürü işçisi bedeni grizu aleviyle kavrulup can vermiş; Sayıştay parlatılıyor, Sayıştay Enerji Grup Başkanı parlatılıyor, Enerji Bakanı parlatılıyor, Çalışma Bakanı parlatılıyor, Sağlık Bakanı, çalışan işçilerin temsilcisi sendika yönetimi de parlatılıyor… Yerin 300-350 metre altında taş kömürü galerilerinde: “ani gaz degajı ve artan grizu patlama riskini” göz önünde bulundurarak Amasra kömür galerilerini “patlama olmadan çalıştırması gereken” Türkiye Taş Kömürü Genel Müdürlüğü de parlatılıyor.

Önlemler alındı mı? Alındıysa Bu patlama niçin?

Necati Doğru’nun yazısı