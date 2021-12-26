Necati Doğru: Kendim köpürttüm, kendim söndürdüm

Büyük marifet, dövizi, doları köpürtme ve sonra da eşsiz başarı; doların köpüğünü hüpleyip söndürmekti. Çin işi değil, Japon işi de değil yüzde yüz yerli Türk işi oldu. Kendim köpürttüm. Kendim söndürdüm. Kul sıkıştı. Hızır yetişti.

Dolar kükreyip köpürürken, üretim yapısı gereği fiyatlar da yükseldi. Ekmek, peynir, zeytin, pirinç, bulgur, et, deterjan, otomobil, benzin, mazot; usta gazetecilerden Necati Zincirkıran’ın 1958 krizinin halkın geçim haritasında yarattığı değişikliği anlatmak için bulduğu deyimle; “iğneden ipliğe zam yağmaya” başladı.

Şimdi bekliyoruz. Ekmeğe binen köpük. Eti şişiren köpük. İğnedeki köpük. İplikteki köpük. Bu köpükler de insin. Fiyatlar da düşsün. Düşmeli.

Necati Doğru’nun yazısı