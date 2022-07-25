Necati Doğru: Kendi insanımız bile TURKOVAC olmak istemiyor

COVİD-19 belası patlak verince Türkiye’de bir yerli ve milli aşı geliştiremedik. İktidar ise övündü ve Çin’den, Almanya’dan, Rusya’dan aşı ithal etmeyi büyük bir beceri gibi sundu. Ancak COVİD 19 salgınının dünyada ve bizde beli kırılınca yerli aşı TURKOVAC üretildiği duyuruldu. Milli aşı gecikti. Olsun! Buna sevindik.

Ne var ki, COVİD-19 belasının yeni varyantları ortaya çıktığı şu günlerde “hatırlatma aşısı” için kendi insanımız bile TURKOVAK olmak istemiyor.

Çünkü! Dünya Sağlık Örgütü, acil kullanım onayı verdiği 11 aşı arasına TURKOVAC’ı almadı. Çünkü! TURKOVAK’ın faz-3 çalışması yeterli denekle yapılmadı ve faz-3 çalışmaları uluslararası bir yayında yayımlanmadı.

Çünkü! TURKOVAC’ın kullanım onayı aldığı başka bir ülke yok. “Yerli ve milli bizim aşımız” diyerek kendi kendimize propaganda var.

Çünkü! TURKOVAC’ın etkinlik ve koruyuculuk anlamında doktorlar ile halkı ikna edecek elde bilgi yok.

Necati Doğru’nun yazısı