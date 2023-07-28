Necati Doğru: Hoyratça yapılan madencilik Türkiye’nin suyunu emiyor

Muğla bu cennet vatan içinde cennet bir vatan. Türkiye’nin dişinden tırnağından artırarak ve yüksek teşviklerle özendirip koruyarak yaptığı pırlanta değerindeki turizm yatırımları; 1400 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip Muğla’da; Milas, Bodrum, Ula, Menteşe, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye’deler. Araştırmacı yazar Baran Alp Uncu, Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı, Prof. Dr. Ayşen Müezzinoğlu, Prof. Dr. İlker Karadeniz’in yaptığı araştırmalara göre Muğla topraklarında turizmin yanında zeytincilik, zeytinyağı, arıcılık, halıcılık, meyvecilik, sebzecilik, organik tarım yüksek verimlilikte yapılabilir. Muğla’nın güneşinde güneş enerjisi de üretilip, toprağının altındaki kömüre saldırıp doğayı katletmeden ve cennet Türkiye’nin geleceği karartılmadan yüksek bir kalkınma yolu bulunabilirdi. Hoyratça ve hayasızca yapılan madencilik Türkiye’nin suyunu emiyor. Sivil toplum kuruluşu TEMA’nın Başkanı Deniz Ataç, “Her yerden her şeyi çıkarmak Türkiye’nin başına gelmiş en büyük bela” diyor.

Necati Doğru’nun yazısı