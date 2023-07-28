Necati Doğru: Hoyratça yapılan madencilik Türkiye’nin suyunu emiyor

Muğla bu cennet vatan içinde cennet bir vatan. Türkiye’nin dişinden tırnağından artırarak ve yüksek teşviklerle özendirip koruyarak yaptığı pırlanta değerindeki turizm yatırımları; 1400 kilometreden fazla kıyı şeridine sahip Muğla’da; Milas, Bodrum, Ula, Menteşe, Marmaris, Datça, Köyceğiz, Ortaca, Dalaman, Fethiye’deler. Araştırmacı yazar Baran Alp Uncu, Prof. Dr. M. Doğan Kantarcı, Prof. Dr. Ayşen Müezzinoğlu, Prof. Dr. İlker Karadeniz’in yaptığı araştırmalara göre Muğla topraklarında turizmin yanında zeytincilik, zeytinyağı, arıcılık, halıcılık, meyvecilik, sebzecilik, organik tarım yüksek verimlilikte yapılabilir. Muğla’nın güneşinde güneş enerjisi de üretilip, toprağının altındaki kömüre saldırıp doğayı katletmeden ve cennet Türkiye’nin geleceği karartılmadan yüksek bir kalkınma yolu bulunabilirdi. Hoyratça ve hayasızca yapılan madencilik Türkiye’nin suyunu emiyor. Sivil toplum kuruluşu TEMA’nın Başkanı Deniz Ataç, “Her yerden her şeyi çıkarmak Türkiye’nin başına gelmiş en büyük bela” diyor.
SON HABERLER
MB’ye atanan Akçay, ‘Aynı iktidarla ekonomi politikaları değişmez’ demiş
Cevdet Akçay, iktidarın ekonomi politikalarını eleştirmiş: “Aynı iktidar devam ederse ekonomi politikaları değişmez.”
Limak’ın patronu çevreci vakıf WWF-Türkiye’nin mütevelli heyeti üyesiymiş
Akbelen’de kömür madeni için ağaçları katleden Limak Holding’in yönetim kurulu başkanı Ebru Özdemir ‘WWF-Türkiye’ mütevelli heyeti üyesi çıktı.
MB’deki değişiklikler sonrası borsa: Yeni rekor geldi
Borsa İstanbul’da bankacılık endeksi, dünkü Merkez Bankası atamaları sonrası güne yüzde 4’e yakın yükselişle başladı.
Mor ve Ötesi-Aleyna Tilki düeti çıktı
Alternatif rock müzik grubu Mor ve Ötesi ile popçu Aleyna Tilki, ‘Yaz Yaz Yaz’ şarkısını yeniden yorumladı.
Altın Koza jürisine Ömer Faruk Sorak başkanlık edecek
Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisine yönetmen Ömer Faruk Sorak başkanlık edecek.