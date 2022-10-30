Necati Doğru: Halk yaşayarak gördü, Cumhuriyet’i vermemeye karar verdi

99 yılında halkın Cumhuriyet’e nasıl özlemle, coşkuyla, sevgiyle, umutla sahip çıktığını görmekteyiz. 20 yıl boyunca; “onlar ve biz- inanlar ve inanmayanlar- keşke Yunan galip gelseydi” diyerek bütün enerjisini bölmekten alanlar şimdi seçime 7-8 ay kala; “gelin birlikte olalım Türkiye’nin yüzyılını kuralım” çağırısını yapmak zorunda kaldılar.

Cumhuriyet nedir?

Cumhuriyeti vermemektir. Halk 20 yıllık “otoriter, tek adamcı partili başkan modelinin ülkeyi nereye getirdiğini” yaşayarak gördü. Cumhuriyeti vermemeye karar verdi. Sadece Türkiye’yi, “Derin ekonomik krize soktukları” için değil asıl, “Cumhuriyeti temel hedefinden saptırıp dönüştürmek istedikleri” için kaybettiler.

Necati Doğru’nun yazısı