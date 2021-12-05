Necati Doğru: Halk bunalınca bir ‘kurtarıcı’ arıyor, buluyor ve sarılıyor

Halk bunalınca bir “kurtarıcı” arıyor, buluyor ve sarılıyor. Sarılırken de aileden birinin ismini verip bağlanıyor. Süleyman Demirel’e “Kurtar Bizi Baba” diye sarılmıştı. Bülent Ecevit’e “Kurtar Bizi Karaoğlan” diye destek vermişti. Tayyip Erdoğan’a “Dik dur seninleyiz Uzun Adam” diye 19 yıl el uzattı. Kemal Kılıçdaroğlu dün Mersin’de 37 bin kişilik alanı silme doldurdu ve “Kurtar bizi Kemal Amca” diye karşılandı. Meral Akşener’i “Kurtar Bizi Meral Abla” diye karşılayanlar var. Vatandaş değiştirmeye karar verince “baba, oğlan, amca, abla…” seslenişi ile varlığını gösteriyor. Rüzgar döndü, seçmen “kurtarıcı bulmaya ve ona sarılmaya” karar verdi.
SON HABERLER
İmkansız
Gelişmiş ülkelerde neredeyse her konuda rastlanan kurallar, yönetmelikler Türkiye’de imkansız…
İki asırda biriken, sandık ve gitmek üzerine…
Toprağımızın tarihini küçümseyip bunca kazanımı görmezden gelerek ‘seçim olmaz’ diyerek yurttaşın sandıktan-ülkeden-demokrasiden umudunu kesmesine yol açmak ne denli sakıncalıysa, ‘her zaman oldu yine olur’ rahatlığı ve özgüveniyle hareket etmek de o denli sakıncalı.
‘Beklenen’ geldi mi: Omicron hafif Covid-19’a neden olan varyant mı?
Çok sayıda mutasyona ship olmasıyla endişe yaratan Omicron varyantıyla ilgili daha net bilgiler elde etmek için araştırmalar sürerken, daha hafif hastalığa neden olan, orijinal virüsün daha ‘formsuz’ bir versiyonu olabileceği ihtimali üzerinde de duruluyor.
Kılıçdaroğlu Mersin’de: Ey Saray duy, geliyor gelmekte olan
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun erken seçime çağrı için başlattığı ‘milletin sesi’ mitinglerinin ilki Mersin’de düzenleniyor.
Prof. Kara: Omicron Türkiye’de ilave bir kapanma gerektirmeyebilir
Bilim kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Covid-19’un yeni ortaya çıkan Omicron varyantında klinik tablonun şu an için çok ağır olmadığını söyledi. Kara, varyantın Türkiye’de ilave bir kapanma gerektirmeyeceğine dair de görüş belirtti.