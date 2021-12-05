Necati Doğru: Halk bunalınca bir ‘kurtarıcı’ arıyor, buluyor ve sarılıyor

Halk bunalınca bir “kurtarıcı” arıyor, buluyor ve sarılıyor. Sarılırken de aileden birinin ismini verip bağlanıyor. Süleyman Demirel’e “Kurtar Bizi Baba” diye sarılmıştı. Bülent Ecevit’e “Kurtar Bizi Karaoğlan” diye destek vermişti. Tayyip Erdoğan’a “Dik dur seninleyiz Uzun Adam” diye 19 yıl el uzattı. Kemal Kılıçdaroğlu dün Mersin’de 37 bin kişilik alanı silme doldurdu ve “Kurtar bizi Kemal Amca” diye karşılandı. Meral Akşener’i “Kurtar Bizi Meral Abla” diye karşılayanlar var. Vatandaş değiştirmeye karar verince “baba, oğlan, amca, abla…” seslenişi ile varlığını gösteriyor. Rüzgar döndü, seçmen “kurtarıcı bulmaya ve ona sarılmaya” karar verdi.

Necati Doğru’nun yazısı