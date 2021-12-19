Necati Doğru: Gidecekler, OHAL tezgahı tutmayacak

İslam ahlakı, İslam medeniyeti, İslam terbiyesi, İslam hoşgörüsü, İslam düşüncesi diye diye 20 yılın sonunda ülkeyi soktukları büyük krizi aşabilmek için; “soğan ekmek yeriz bu zor günleri aşarız” dedikleri tarihte Merkez Bankası 128 milyar dolar döviz rezervini eritmişti. İşte; “bizi destekleyen halkımız soğan ekmek yer, büyük sabrı ile krizi aşarız” dedikleri tarihlerde Cumhurbaşkanlığı’na teki 1.8 milyon Euro’ya 3 yeni zırhlı ve ultra lüks Mercedes makam aracı alındığını Meclis’te milletvekilleri belge göstererek açıkladılar.
20 yılda:
Tepeden din yüklediler.
Dipten laik dalga geldi.
Çaresizler.
Seçimler olacak.
Gidecekler.
OHAL tezgahı tutmayacak.