Necati Doğru: Gidecekler, OHAL tezgahı tutmayacak

İslam ahlakı, İslam medeniyeti, İslam terbiyesi, İslam hoşgörüsü, İslam düşüncesi diye diye 20 yılın sonunda ülkeyi soktukları büyük krizi aşabilmek için; “soğan ekmek yeriz bu zor günleri aşarız” dedikleri tarihte Merkez Bankası 128 milyar dolar döviz rezervini eritmişti. İşte; “bizi destekleyen halkımız soğan ekmek yer, büyük sabrı ile krizi aşarız” dedikleri tarihlerde Cumhurbaşkanlığı’na teki 1.8 milyon Euro’ya 3 yeni zırhlı ve ultra lüks Mercedes makam aracı alındığını Meclis’te milletvekilleri belge göstererek açıkladılar.

20 yılda:

Tepeden din yüklediler.

Dipten laik dalga geldi.

Çaresizler.

Seçimler olacak.

Gidecekler.

OHAL tezgahı tutmayacak.

Necati Doğru’nun yazısı