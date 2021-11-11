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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: Fırsatı Türkkan verdi, Türkkan alacaktır

“Türkçülüğün Esasları” diye kitap yazmış Ziya Gökalp, şöyle demişti: “Türkleri sevmeyen bir Kürt, Kürt değildir. Kürtleri sevmeyen bir Türk de Türk değildir.”

Ziya Gökalp’in bu değerli görüşü dile getirmesinin üzerinden neredeyse yaklaşık 100 yıl geçti. Bugün eşit yurttaşlığın meyvesini birlikte paylaşmaktan başka çarenin olmadığını Türkler de Kürtler de gördüler. ABD ve AB bizi bölmeye uğraşıyor.


Vur kurtul da olmadı. Ver kurtul da olmadı. Ziya Gökalp, haklı çıktı. Provokasyon vardı. Ve organize idi. Sinsi tuzak kurulmuştu. Milletvekili Lütfü Türkkan o tuzağa düştü, düşmemesi beklenirdi, iktidara istismar fırsatı çıktı. İktidarın eline “şehit ticareti istismar fırsatını” Lütfü Türkkan verdi. Lütfü Türkkan geri alacaktır. Bekliyorum.

Necati Doğru’nu yazısı

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