Necati Doğru: Faturayı ödeyenler ‘fatura mahkumu’ gibi hissetmeye başladı

Faturayı yazan ile faturayı ödeyen arasına isyan, öfke, şiddetli itiraz, başkaldırı girdi. Faturayı yazan, faturayı okuyanın gözünde zalim, vicdansız, sorumsuz, gaddar diye görünmeye başladı. Faturayı ödeyen çoğunluk kendini “fatura mahkumu” gibi hissetmeye; ne hissetmesi bizzat yaşamaya başladı. Mahkum edilme. Dayanılır değil. Söyleyeyim. Sürdürülemez. Örnek yazayım.

Necati Doğru’nun yazısı