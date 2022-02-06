Necati Doğru: Faturayı ödeyenler ‘fatura mahkumu’ gibi hissetmeye başladı

Faturayı yazan ile faturayı ödeyen arasına isyan, öfke, şiddetli itiraz, başkaldırı girdi. Faturayı yazan, faturayı okuyanın gözünde zalim, vicdansız, sorumsuz, gaddar diye görünmeye başladı. Faturayı ödeyen çoğunluk kendini “fatura mahkumu” gibi hissetmeye; ne hissetmesi bizzat yaşamaya başladı. Mahkum edilme. Dayanılır değil. Söyleyeyim. Sürdürülemez. Örnek yazayım.
SON HABERLER
Yargıtay: İşçiye hafta tatili toplu olarak kullandırılamaz
Yargıtay, hafta tatili izninin toplu kullandırılamayacağına, toplu kullanım durumda işçiye ayrıca 0,5 yevmiye daha ücret ödenmesinin gerektiğine hükmetti.
Uzmanlara göre Covid-19’da gerçek rakamlar açıklanandan en az üç kat fazla
Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER), Omicron varyantı nedeniyle hastaneye yatış ve ölümlerdeki hızla artışa dikkat çekerek, gerçek rakamın Sağlık Bakanlığı’nın açıkladığının verilerin en az iki üç katı düzeyinde olduğu söyledi.
Citi de enflasyonda zirve için yüzde 50 üstünü öngördü
Uluslararası yatırım kuruluşu Citigroup analistleri de hükümetin aksine enflasyonda pik olarak yüzde 50’nin üstünü bekliyor.
Araştırma: Covid-19’u ağır geçirenlerin beyninde Alzheimer’a benzer anormallikler
Küçük çaplı bir araştırmada, Covid-19 nedeniyle ölenlerin beyninde Alzheimer hastalığına benzer anormallikler tespit edildi.
Eurostat, AKP’nin asgaride tutunduğu dalı kırdı: Satın alma gücünü yeniden ölçecek
Avrupa Birliği İstatistik Ofisi (Eurostat), TL’deki hızlı kayıp nedeniyle Türkiye’de asgari ücretin satın alma gücünü yeniden hesaplayacak. Kurum daha önce açıkladığı 2021 yılı Türkiye verilerini de sistemden kaldırdı.