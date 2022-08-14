Necati Doğru: Erdoğan çok yakında Esad’ı Ankara’ya davet edebilir

Bugün; Başkent Ankara ile Başkent Şam’ın devlet kurumları; istihbarat örgütlerinin başkanları, Dışişleri bakanları, “üst düzey görüşmeler” yapıyorlar. Seçimler sonrası iktidar olmaya hazırlanan CHP’nin dış politika sözcüsü bile “Şam ile diyaloğa geç de olsa geçilecek olmasına” destek verdi. Sonunda! Benim tahminim: Tayyip Erdoğan, çok yakın bir gelecekte Beşar Esad’ı Ankara’da buluşmaya davet edebilir.

Bakarsın tersi olur.

Başer Esad, Ankara’ya telefon eder; “… Gel eski günlerimize dönelim… Sen beni Çamlıca’da yaptırdığın camiye bir cuma günü namaz kılmaya davet et… Şam’da namaz kılmak sana nasip olmadı, biz birlikte Çamlıca’da namaz kılalım… Senin Kısıklı’daki ev camiye yakın, eşlerimizle birlikte senin evde namaz sonrası buluşur, fotoğraf çektirir, görsünler diye Türk halkı ile Suriye halkına el ele görüntü veririz…” teklifi yapabilir.

Yaşa! Nasrettin Hoca. Eşeği kaybettir. Sonra buldur. Biz de sevinelim!

Necati Doğru’nun yazısı