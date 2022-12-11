Necati Doğru: Dosyayı kapatacaklar

Tarikat mensubu olunca erkeklik nedir? Kadınlık nedir? Neyi benimsersen tarikatta inanmış insan oluyorsun? Şöyle ki; “Boş ol… Boş ol… Boş ol…” diye erkeğe otomatik, masrafsız, mahkemesiz boşanma hakkı veriyor. Aynı hak kadına yok. Hiç tartışmadılar! Zihniyet taşlaştı! Tarikat liderinin 6 yaşındaki kızını dini nikahla erkek müridi ile evlendirmesi bu zihniyetin ürünü… 6 yaşında kız çocuğunu evlendirmeyi “bir kötülük” olarak görmüyorlar fakat duyulmasını “çok fena” saydılar. Dosyayı kapatacaklar!

Necati Doğru’nun yazısı