Necati Doğru: Devlet özelleşti, parti malı oldu

“Torba Kanun” yapmaktan “Torba Atamaya” geçildi. Devletin en yüksek makam koltuğuna bir gecede 145 atama birden yapıldı. 145 atamanın 100’den fazlası iktidar partisi eski milletvekilleri ile onların çok yakın- hısım akrabalarından ve AKP milletvekili adaylarından oluştu. Devlet özelleşti. Parti malı oldu. Belediye başkanı Erzurum’da taşlanırken seyreden sayın vali, AFAD Başkanlığı’na getirildi. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’ne “Çok Yaşa Tayyip Dede…” şarkısından proje üreten çok sayın kişi atandı. Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü koltuğuna da; “Tayyip Başkan çok büyük hatip, ben onun konuşmalarından etkileniyorum” diyen “Taş fırın erkeği” sayın aktör oturtuldu.

Necati Doğru’nun yazısı