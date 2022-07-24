Necati Doğru: ‘Darbe girişimi bilerek önlenmedi’ gerçeği karartıldı

O, onu dedi. Bu, bunu dedi.

Sonuçta eski Meclis Başkanı AKP’li İsmail Kahraman ile yeni Meclis Başkanı AKP’li Mustafa Şentop “kitabına uydurduk, raporun yayınını durdurduk, Meclis’te okunmasının önünü kestik” demiş oldular. Böylece; “darbe girişimi bilerek önlenmedi” gerçeği karartıldı, halkın dikkatinden kaçılırdı.

Rapor kadük edildi. Kadük olmak. Değerini yitirdi demek.

Rapor, FETÖ yapılanmasının devlete nasıl sızdığını da birinci el kaynaklarıyla saptadı. Atatürkçü generaller TSK dışına itildi. Atatürkçü albaylar topluca emekli edildi. FETÖ’cü albaylar hızla general yapılıp ordu üst kademesine yerleştirildi. Bütün bunlar AKP’li milletvekillerinin oylarıyla Meclis’ten geçirilen kanunlarla yapıldı. Anatomi: Devlet sızıntıya açık. İçine sızılarak. Başka görünerek. Sızıntılar güçlenir. Darbe ihbarı ihmal edilir, sivil ayak gizlenir.

Necati Doğru’nun yazısı