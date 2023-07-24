Necati Doğru: CHP yeni lider arıyor

Özetle! CHP’yi ele geçirmiş; “siyaseti zengin olma aracı olarak gören” bir yapı var. Bu yapı Kılıçdaroğlu’nun çekilip yeni bir lidere ve yeni kadrolara yol açmasına izin vermiyor. Yeni lider ancak bu yapıyı temizleyebilirse halkın kalbinde yer bulacak ve o zaman gerçek lider olacak. Her partide mevcut lideri indirmek isteyenler çıkar. Ancak lider halkın kalbinde yer tutmuşsa kendine karşı gelenleri siler atar. CHP yeni lider arıyor!
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