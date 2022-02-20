Necati Doğru: Bu ülke daha önce de benzerini yaşamıştı

Bu ülke daha önce de benzerini yaşamıştı. Ekrem İmamoğlu’nun seçim otobüsünün yanında koşarak; “her şey çok güzel olacak” diye bağıran çocuğun milyonlara yüklediği iyi enerji, kötü enerjiyi kovmaya yetmişti. Yenilendi aynı enerji. İyi enerji özgür kaldı. Tarkan’ın son şarkısı, 24 saat içinde 50 milyon kez izlendiyse bu insanlar; kendilerinden bile sakladıkları duygularını keşfettiler ve başkalarıyla paylaşmaktan korktukları umut ve beklentilerini bu şarkıyı sahiplenerek dışa vurdular.

Necati Doğru’nun yazısı