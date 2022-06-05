Necati Doğru: ‘Ayaklı giyotin’ deyince Akın Gürlek akla gelir oldu

Hedef sadece biz hapse koymak değildi, asıl hedef SÖZCÜ okurlarını gazetesiz bırakmaktı. Bunun için “ispatı, şahidi, kanıtı olmayan” br dava, br uyduruk bilirkişi ve br de genç yaşta “Birinci Sınıf Hakimliğe terfi ettirilmiş” yargıç gerekiyordu.

Elde br yargıç vardı. Bilirkişi peydahlandı. Dava başladı.

Yargıç ben de “Naylon Darbe” başlıklı yazı yazdım diye 3 yıl 6 ay 15 gün haps cezasına mahkum etti. Diğer yazar arkadaşlara ve SÖZCÜ’nün Genel Yayın Müdürü le sorumlu editörlerine de biraz eksik biraz fazla “3 yıldan başlayan ağır haps kararları” verdi.

Adalet celladı. Ayaklı giyotin. Yen Zekeriya Öz. Diye adı çıktı, “Ayaklı giyotin” deyince, “Adalet celladı” deyince ve “Yeni Zekeriya Öz” deyince onun adı; Akın Gürlek, akla gelir oldu.

İnanın.

Ben üzüldüm.

Çok gençti.

Necati Doğru’nun yazısı