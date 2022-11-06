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Yaramazlara biraz batar!

Necati Doğru: 42 işçi öldü unutulmasın!

Gazeteler, can veren işçi sayısının 42’ye çıkması haberini küçük gördüler. Bence “bu cinayetin” unutulmaması, unutturulmaması gerekir. Patlama niçin oldu? Kimler sorumluydu? Amasra’daki patlamadan sağ çıkan işçiler bildiklerini, yaşadıklarını, gördüklerini 5 noktada toplayıp anlatmışlardı: Havalandırma yetersizdi. Tozla mücadele eksikti. Denetleme çalışmadı. Metan drenajı yapılmadı. İyileştirme savsaklandı. Hayatını yitiren işçilerin eşleri, anneleri, babaları, kardeşleri ise hep bir ağızdan; “suçun ölenlerin üzerine atılacağından şüphe duyduklarını” açıklamışlardı.

Suçlu ölen işçi oldu. Ve kader planı!


Necati Doğru’nun yazısı

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