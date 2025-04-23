Necati Doğru: 23 Nisan direndi, yenilendi, kazandı ve geri döndü

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23 Nisan direndi. Yenilendi. Ve kazandı. Geri döndü. 23 Nisan; egemenliğin bir kişiden yani padişahtan, halifeden, bir aileden, tek bir adamdan alınıp kayıtsız şartsız millete verilmesinin adıydı. Bugün yurdumuzun her yerinde halkın büyük katılımı ile yapılacak 23 Nisan kutlamaları; yokluğu çekilene yeniden kavuşma sevincini yansıtacak. 23 Nisan’a özlem ve minnet duygusu bugün, ilk günkü gibi yeniden yaşanacak.

Son 24- 25 yıl ise “23 Nisan ışığını söndürmek” ve padişahlık dönemine benzer bir dönüşümün yapısını yeni kodları ile bina etmek üzerine harcandı. Egemenlik halktan alındı. Devlet parti devletine, yargı parti yargısına, polis parti polisine, bakanlıklar parti bakanlığına, valiler parti valililerine, müftüler parti müftülerine, camiler parti camilerine, cumhurbaşkanlığı parti cumhurbaşkanlığına dönüştürüldü. İktidar partisi ve 23 Nisan’a dudak büken kurmay kadrosu, elinden geleni ardına koymadı; “egemenliği bir kişiye, devlet zengini yeni türemiş azınlığa, bir tek adama, ağzından çıkacak tek söze bırakmak” üzere çalıştı.

Halk gördü. İzledi. Kıyasladı. Karara vardı. 23 Nisan’ı yeniden sahiplendi. Sandık halkın önüne gelince; seçim sonuçları bu sahiplenişin ilanı olacak. 23 Nisan Milli Egemenlik Bayramı kutlu olsun.

Necati Doğru’nun yazısı

