Nebati ‘tek kelime’ akımına ‘imzasıyla’ katıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ‘kendini tek kelimeyle anlatma’ akımına katıldı: “Işıltı.”

Fotoğraf: YouTube

Twitter’da başlayan ‘tek kelimeyle kendini anlatma’ akımı Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı.

Nebati, akıma gündem olan “Ekonomi gözlerdeki ışıltıdır” sözleriyle katılarak, ‘Işıltı‘ yazdı.

Nebati, TRT’de katıldığı programda sunucunun, dolardaki yükselişi durdurmak için getirilen kur korumalı mevduat uygulamasında son durumu sorması üzerine, “Rakam vermeyeyim şimdi. Gözlerime bakar mısınız? Ne görüyorsunuz gözlerimde” demişti.

Sunucu’nun “Orada o sevinci görüyorum ama rakamları duymayı isterim. Ekonomi rakam işi” yanıtını vermesi üzerine Nebati şunları söylemişti: “Ekonomi rakam işi, ekonomi temenni işi, ekonomi güven işi, ekonomi istikrar işi, beklenti işi ekonomi gözlerdeki ışıltıdır.”