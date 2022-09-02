Özdağ, Twitter’daki akımı yanlış anladı, iki kelime yazdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CNN International’ın başlattığı ‘tek kelimeyle kendini tanıtma’ akımını ‘anlayamadı’, iki kelime yazdı: “Türk milleti.”
Twitter’daki bu akım Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. Birçok belediye başkanı, genel başkan ve siyasi isim de bu akıma katıldı, kendini tek kelimeyle anltamaya çalıştı.
Fakat Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise tek kelimelik akıma iki kelimeyle katılarak, “Türk milleti” yazdı. Özdağ’ın bu paylaşımı sosyal medyada ti’ye alındı.
AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı da akımı anlayamayan siyasilerden. AKP’li Boyacı iki kelimeyi birleştirerek ‘etli ekmek’ yazdı.
Tek kelime akımına katılanlardan bazılarıysa şöyle: