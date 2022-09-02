Özdağ, Twitter’daki akımı yanlış anladı, iki kelime yazdı

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CNN International’ın başlattığı ‘tek kelimeyle kendini tanıtma’ akımını ‘anlayamadı’, iki kelime yazdı: “Türk milleti.”

Fotoğraf: AA

Twitter’daki bu akım Türkiye’de de büyük yankı uyandırdı. Birçok belediye başkanı, genel başkan ve siyasi isim de bu akıma katıldı, kendini tek kelimeyle anltamaya çalıştı.

Fakat Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ ise tek kelimelik akıma iki kelimeyle katılarak, “Türk milleti” yazdı. Özdağ’ın bu paylaşımı sosyal medyada ti’ye alındı.

Türk Milleti — Ümit Özdağ (@umitozdag) September 2, 2022

AKP Konya Milletvekili Selman Özboyacı da akımı anlayamayan siyasilerden. AKP’li Boyacı iki kelimeyi birleştirerek ‘etli ekmek’ yazdı.

Etliekmek — Selman Özboyacı (@ozboyaciselman) September 2, 2022

Tek kelime akımına katılanlardan bazılarıysa şöyle:

özgürlük — Ali Babacan (@alibabacan) September 2, 2022

Hürriyet — Meral Akşener (@meral_aksener) September 2, 2022

HUZUR — Devlet Bahçeli (@dbdevletbahceli) September 2, 2022

Seçim — Ahmet Davutoğlu (@Ahmet_Davutoglu) September 2, 2022

İcraat — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) September 2, 2022