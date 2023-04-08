Nebati, gözü kararttı: Gerekirse köpek balıklarıyla da savaşırız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, “Bu yüzyıl, bizim yüzyılımız. Bizi kimse durduramaz. Biz gerekirse köpek balıklarıyla da savaşırız, gerekirse de fırtınalarla” dedi.

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Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde iş dünyası temsilcileriyle bir araya gelen Nebati, tarihi enflasyona karşı ABD ve Avrupa ülkeleri faizi artırırken, Türkiye’nin aksi yönde hareket etmesini savundu.

AA’nın haberine göre Nebati’nin konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Bizler, küresel düzenin işaret ettiği yöne değil, ülkemizin ihtiyaç ve hedeflerine odaklanarak, kapsayıcı büyümeyi ve en önemlisi de insanı merkeze alan ‘Türkiye Ekonomi Modeli’ni hayata geçirdik.

*Tabii, Atlantik ötesindeki danışmanlardan reçete almaya çalışanlar bizim iktisadi alanda verdiğimiz milli mücadeleyi de ne yazık ki bir türlü idrak edemiyorlar. İstiyorlar ki Türkiye’de ekonomi hep taşıma suyla dönsün, işler ithal formüllerle idare edilsin. Bugün yedili masa ekonomi alanında her biri yedi ayrı telden çalıp oynamaya devam ediyor.

*Şimdi enerjide dışa bağımlılığımızı azaltacak adımları da hızla atıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı’mızın belirttiği üzere Karadeniz’de keşfettiğimiz doğal gazı inşallah 20 Nisan’da devreye alıyoruz.

*Göreceksiniz ki 21. yüzyıl, Türkiye Yüzyılı olacak. Bu yüzyıl, bizim yüzyılımız. Bizi kimse durduramaz. Biz gerekirse köpek balıklarıyla da savaşırız, gerekirse de fırtınalarla.

*Bir yandan küresel sarsıntılar yaşanırken ülkemiz ya 90’lı yıllarda olduğu gibi koalisyon hükümetlerinin istikrarsız gel-gitlerine tekrar teslim olacak ya da Sayın Cumhurbaşkanı’mızın güçlü liderliğinde, Türkiye Yüzyılı’na adım atacaktır.