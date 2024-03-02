Ne yediğiniz kadar önemli: Nasıl yiyorsunuz?

Bağırsak sağlığını önemsemek için sayısız neden var. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomunun, patojenlerle savaşmaktan zihinsel sağlığımızı iyileştirmeye kadar vücudumuza pek çok yararı var. Peki bunu nasıl yapacağız?

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Huffingtonpost’un haberine göre doktor Megan Rossi, öncelikle soframızdaki bitkileri çeşitlendirmeyi öneriyor.

Rossi’nin ‘süper altılı’sı ise şöyle: Tam tahıllılar, kabuklu yemişler ve tohumlar, sebzeler, meyveler, baklagiller, şifalı bitkiler ve baharatlar.

Her yemekte yapılması önerilen o basit şey

Londra’daki Bağırsak Sağlığı Kliniği’nin kurucusu Rossi ayrıca, ne yerseniz yiyin, daha iyi bağırsak sağlığı için faydalı bir ipucu veriyor: “Daha çok çiğneyin!”

Araştırmalar da besinleri ne kadar çok çiğnersek yiyeceklerden o kadar fazla besin aldığımızı gösteriyor ki bu da bağırsaklarımız için çok iyi.

Bir çalışmada bademleri 10 kez çiğneyen kişilerle 40 kez çiğneyen kişiler karşılaştırıldı. Sonuç şaşırtıcıydı:

“40 kez çiğnerseniz aslında iyi beslenmeden çok daha fazlasını alıyorsunuz. Yalnızca 10 kez çiğnerseniz, çoğunu malabsorbe ediyorsunuz ve tam anlamıyla sağlık potansiyeli elde edemiyorsunuz. Bu yüzden yemekleri çiğnemek, o besinin çoğunu dışarı atmak yerine faydalarından yararlanmak için gerçekten önemli.”

Dr. Rossi şunu ekliyor: “Her öğünün ilk iki lokmasına odaklanın. Hiçbir zaman her lokmayı o kadar uzun çiğneyemeyeceksiniz. Bu yüzden sadece ilk iki lokmaya odaklanarak alışkanlık kazanmaya başlayabilirsiniz.”

Rossi her lokmayı fazladan üç kez çiğnemenin bile daha iyi çiğneme alışkanlıkları kazanmaya yardım edebileceğini, bunun da bağırsak sağlığını güçlendirebileceğini belirtiyor.

Siz de bir dahaki sefere ağzınızdaki lokmayı çiğnerken sayın ve fazladan üç kez çiğnemeyi deneyin. Sonra her birkaç haftada bir, iki çiğneme sayısı daha ekleyin. Bu sayede yaklaşık altı ay sonra iyi bir çiğneme sayısına ulaşmış olabilirsiniz…