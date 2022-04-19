NBA’de yılın defans oyuncusu Marcus Smart

Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) 2021-22 normal sezonun en iyi defans oyuncusu ödülünü, Boston Celtics’in oyun kurucusu Marcus Smart kazandı.

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Smart, 1995-96 sezonunda Gary Payton’ın ardından bu ödüle layık görülen ikinci oyun kurucu.

28 yaşındaki Smart, uluslararası spor yazarları ve yayıncıların oylarıyla 257 puan toplayarak bu ödülü elde etti. 202 puanlı Phoenix Sunslı Mikal Bridges ikinci, 136 puanlı Utah Jazzlı Rudy Gobert üçüncü oldu.

Kevin Garnett’in (2007-08) ardından bu ödülü kazanan ikinci Celticsli oyuncu konumuna da gelen Smart’ın değerlendirmeleri şöyle: “Gary Payton’dan sonra yılın en iyi defansı seçilen ikinci oyun kurucu olmaktan gurur duyuyorum. Bu ödülü kazanmam, bunun yapılabileceğini herkese bir kez daha gösterdi.”