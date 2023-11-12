Yaramazlara biraz batar!

NBA yıldızı Kelly Oubre Jr. trafik kazası geçirdi

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Philadelphia 76ers’ta forma giyen Kelly Oubre Jr., trafik kazası geçirdi. 

Fotoğraf: NBA

Sixers’tan yapılan açıklamada, evinin yakınlarında yaya olarak karşıya geçtiği sırada araç çarpması sonucu yaralanan 27 yaşındaki basketbolcunun Jefferson Hastanesi’ne kaldırıldığı ve tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.


Sahalardan uzun süre uzak

ABD basınında yer alan haberlerde ise kaza nedeniyle sakatlanan Oubre’nin sahalardan uzun süre uzak kalacağı ama sezonun tamamını kaçırmasının beklenmediği ifade edildi.

Kelly Oubre, Sixers’ta bu sezon 16,3 sayı, 5,1 ribauntluk performans sergiledi.

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