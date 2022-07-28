Nazım Alpman: ‘Maymun çiçeği’ hastalık ismi itibariyle ülkemize yakışıyor

Saygıdeğer Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın “Covid bitti” müjdesi verdiği tarihte -Haziran başı- haftalık vaka sayısı 7 bin 300 idi. 5 Haziran 2022 itibarıyla son 7 günde 19 kişi hayatını kaybetmişti.

Bakan Koca’nın başında bulunduğu kurumun 11-17 Temmuz arasındaki verilerine göre; koronavirüs hastalığına yakalanan sayısı 226 bin 532, bu yüzden ölenlerin sayısı da 96’ya çıkmış durumda. Bakan Koca “bitti” derken hastalık “yok öyle hava atmak ben hâlâ buradayım” diyor.

Sağlık Bakanlığı’nın en büyük talihsizliği TÜİK benzeri bir istatistik kurumunun olmaması. Olsaydı ne şahane veriler ortalığa saçılabilirdi. Ama yok işte.

Koronavirüs salgınında durum böyleyken bir de “Maymun Çiçeği” çıktı geldi. Afrika kökenli hastalık kısa sürede uluslararası yaygınlık kazandı. İspanya, Portekiz, İngiltere, ABD ve Türkiye’de de tespit edildi.

Diğer ülkeler için bir şey demek mümkün değil. Ama bu hastalık ismi itibarıyla ülkemiz açısından son derece elverişli koşullara sahip bulunuyor.

Nazım Alpman’ın yazısı