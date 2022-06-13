Nazilerin yağmaladığı tabloya 101 yaşında kavuştu: Satıp parayı ailesiyle bölüşecek

Naziler tarafından babasının evinden yağmalanan tabloya yıllar sonra yeniden sahip olan Hollandalı kadın, aile üyeleri arasında paylaştırmak amacıyla açık artırmayla satma kararı aldı.

Fotoğraf: Charlotte Bischoff van Heemskerck’in ailesi

Hollandalı Charlotte Bischoff van Heemskerck’in (101) ailesiyle yaşadığı evin duvarında asılı olan, Hollandalı ressam Caspar Netscher’in 1683 tarihli tablosu 2’nci Dünya Savaşı (1939-1945) sırasında Naziler tarafından yağmalandı.

Arnhem kentindeki bir çocuk hastanesinin müdürü olan babası Joan Hendrik Smidt van Gelder, 1940’da Hollanda işgal edilince Nazilerin emirlerini yerine getirmeyi reddetti ve evden ayrılıp gizlendi. Çok sevdiği tabloyu Amsterdam Bankası’ndaki bir kasaya koydu. Ancak Naziler bankadaki değerli eşyaları da yağmaladı.

Tabloya yeniden sahip olmak için yıllarca çaba sarfeden Charlotte Bischoff van Heemskerck, Britanya’nın başkenti Londra’daki Avrupa’da yağmalanan sanat eserlerinin izini süren komisyondan yardım istedi.

Komisyon, tablonun 1950’lerde Almanya’nın Düsseldorf kentindeki bir sanat galerisinde sergilendiğini, 1969’da Hollanda’nın başkenti Amsterdam’da açık artırmaya çıkarıldığını, 1971’de Alman bir koleksiyoner tarafından satın alındığını öğrendi. Koleksiyoner, görüşmeler sonucunda geçen yıl aralık ayında tabloyu sahibine iade etti.

1969’da babasını kaybeden yaşlı kadın, tabloyu evine götürdüklerindeki hissiyatını Britanya’da yayımlanan Guardian gazetesine anlattı: ”İnanılmaz bir andı. O anı hiç unutmayacağım. Çok sevindim ama aynı zamanda savaş sırasındaki anılarım canlandı; hüzünlendim. Keşke babam yaşarken geri alabilseydik.”

Babası evden ayrılıp gizlendikten sonra eve gelen Nazi subaylarının davranışını aklından çıkaramadığını, direnişe destek verip kuryelik yaptığını söyleyen Charlotte Bischoff van Heemskerck, cesur davrandığı konusundaki yorumlarla ilgiliyse mütevazı konuştu: “Siz olsanız aynı şeyi yapardınız. Savaşı kazanacağımızı umuyorduk ve yardım etmek için elimizden geleni yaptık.“

Beş kardaşi, onların da 20 torunu olduğunu anlatan Bischoff, “Tablonun hiçbir zaman sadece bana ait olduğunu düşünmedim. O nedenle satıp el ettiğim parayı bölüşeceğim” dedi.

6 Temmuz’da, Londra’da, Sotheby’s Müzayede Evi tarafından satılacak tablo için 30 bin ila 50 bin sterlin (632 bin 493- 1 milyon 54 bin lira) arasında değer biçiliyor.