Nazilerin 80 yıl önce yağmaladığı tablo sahiplerine iade edildi

Naziler tarafından 2’nci Dünya Savaşı (1939-1945) sırasında yağmalanan ve sonrasında Belçika’nın başkenti Brüksel’deki Kraliyet Güzel Sanatlar Müzeleri’nde sergilenen tablo sahiplerine iade edildi.

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‘Flowers’ (Çiçekler) adlı 1913 yılında tamamlanan, Alman ressam Lovis Corinth’in imzası bulunan tablo savaş bittikten altı yıl sonra, 1951 yılında sahiplerine ulaşılamadığı için müzeye verildi.

2008 yılında Brüksel’de, altı müzeyi bünyesinde barındıran kurum, yağmalandığı düşünülen, sahiplerine ulaştırmak istediği 27 eseri listeledi.

İade edilen eserin sahibi olan Almanya vatandaşı Yahudi çift Gustav ve Emma Mayer’in varislerinin avukatı 2016’da müzeyle iletişim kurdu.

1938 yılında Almanya’dan kaçıp Belçika’ya giden Mayer çiftinin 30 tablosu vardı. Brüksel’de kaldıkları 14 ayda tabloların hepsini bir depoda tuttular. Çift Ağustos 1939’da Belçika’dan ayrılıp Britanya’ya gitti ve Bournemouth’a yerleşti. Ancak tablolar Belçika’da kaldı. 80’lerindeki Gustav Mayer 1940 yılında eşi Emma ise 1944 yılında hayatını kaybetti.

Varisleri, Mayer çiftinin savaş öncesinde sahip olduğu 30 tablodan sadece ‘Flowers’ın izi bulabildi. Avukatları, Britanya, ABD ve Güney Afrika’da yaşayan dokuz varisin tabloyu nasıl değerlendirecekleri, ne yapacakları konusunda henüz karar almadıklarını söyledi.

Tablo, Belçika’nın müzelerden sorumlu devlet bakanı Thomas Dermine tarafından avukata teslim edildi. Dermine, bu iade süreci için, “On yıllarca sonra bile olsa adalet yerini bulabiliyor bunu gördük” ifadelerini kullandı.