Naz Arıcı, Dünya Masterlar Kış Oyunları’nda birinci oldu

Dünya Masterlar Kış Oyunları’nda milli sporcu Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Naz Arıcı

Dört yılda bir yapılan ve bu yıl İtalya’nın ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Masterlar Kış Oyunları’na dünyanın her tarafından toplamda 3000’in üzerinde sporcu katıldı.

Yarışmalar, 8 farklı şehirde ve 11 farklı branşta 10 gün boyunca devam etti.

Artistik Buz Pateni, Bormio kentinde; Curling, Madesimo kentinde; Buz Hokeyi, Chiavenna kentinde; Biathlon, Vermiglio kentinde ;Cross country, Vermiglio kentinde; Kayakla Atlama, Pelizzano kentinde; Alp disiplini, Aprica kentinde; Kayakla Oryantiring, Vermiglio kentinde; Kayaklı Koşu, Ponte Di Legno – Tonale kentinde; Short Track, Bormio kentinde; Sürat Pateni, Chiesa In Valmalenco kentinde; Ski Mountaineering, Ponte Di Legno – Tonale ve Aprica kentlerinde düzenlendi.

Yarışmada artistik buz pateninde milli sporcu Naz Arıcı, Altın Bayanlar kategorisinde rakiplerine fark atarak birinci oldu.

Arıcı, başarısını Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatük’e ve kadınlara armağan etti.