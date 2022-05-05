Nature: Et tüketimi yüzde 20 azalırsa ormanların yarısı kurtulur

Bilim dergisi Nature, önümüzdeki 30 yıl içinde küresel sığır eti tüketiminin yüzde 20 azalması halinde ormansızlaşmanın ve bununla ilişkili karbon emisyonlarının yarıya inebileceğini yazdı.

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Nature haberini Almanya’da, Potsdam Institute for Climate Impact Research’de sürdürülebilirlik alanında çalışan Florian Humpenöder’in araştırmasına dayandırdı.

Humpenöder’in başında bulunduğu araştırma grubu bu sonuca, 2020 – 2050 yılları arasında artan nüfus artışı, gelir ve hayvan talebini dikkate alan bir matematiksel model kullanarak ulaştı.