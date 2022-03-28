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Yaramazlara biraz batar!

NATO’nun dev tatbikatı Rusya’nın komşusu Norveç’te sürüyor


NATO, Rusya’nın komşusu Norveç’te soğuk hava koşullarında kara, hava ve deniz tatbikatlarından oluşan son 30 yılın en büyüğü niteliğindeki operasyonuna devam ediyor.

NATO tatbikatından görüntüler. (Fotoğraf: Reuters)

NATO’nun tatbikatı duyurduğu yazılı açıklamasında, ‘Cold Response’ (Soğuk Karşılık) ismi verilen operasyonun sekiz ay öncesinden planlandığı ve düzenli bir tatbikat olduğu, Rusya’nın Ukrayna saldırılarıyla ilgisi olmadığı vurgulandı.


Ancak operasyonun Rusya’nın sınır komşusu Norveç’te yapılması, NATO üyesi olmamasına rağmen diğer komşusu Finlandiya’nın da katılımcılar arasında yer alması ve son 30 yıldır Kuzey Kutbu’ndaki en büyük tatbikat olması nedeniyle dikkati çekiyor.

Haziranda İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenecek NATO zirvesinde İsveç ve Finlandiya’nın örgüte üye olmasının değerlendirileceği belirtiliyor. Böyle bir durumda Rusya’nın kuzey kanadında 1300 kilometrelik sınırda yeni bir NATO üyesi olacak.

NATO tatbikatının içeriği

14 Mart’ta başlayan, 27 ülkeden 30 bin askerin katıldığı, 220 savaş uçağı, ikisi uçak gemisi olmak üzere 50 geminin katıldığı operasyonun 1 Nisan’da tamamlanması planlanıyor.

NATO’nun açıklaması şöyle: “Cold Response 2022, NATO müttefikleri ve ortaklarından binlerce askeri bir araya getiren ve Norveç genelinde – soğuk hava koşullarında karada, havada ve denizde birlikte çalışma yeteneklerini test eden uzun zaman önce planlanmış bir tatbikattır. Müttefik ve ortak silahlı kuvvetleri uçsuz bucaksız vahşi doğada yürüyüş yapacak, gerçek yangın tatbikatı yapacak, dondurucu göllere atlayacak. Her şey, silahlı kuvvetlerimizin herhangi bir tehdide veya krize yanıt vermeye hazır olduğundan emin olmak için hayati becerilerin eğitimiyle ilgilidir.”

Uçak kazası

Tatbikat sırasında Norveç’in kuzeyinde NATO’ya ait bir ABD askeri uçağının düştüğü, dört askerin öldüğü açıklandı.

Amerikalı ve Norveçli yetkililer, kazanın kötü hava koşullarında meydana geldiğini ancak nedeniyle ilgili araştırmanın sürdüğünü belirtti.

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