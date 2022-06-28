NATO zirvesi: İsveç ve Finlandiya’ya göre Türkiye olumlu adım atabilir

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, Türkiye’nin İsveç’in NATO üyeliğine itirazlarını gidermek için yürütülen görüşmelerde gelişme sağlandığını ve Madrid’deki zirvede somut bir ilerleme kaydedilebileceğini söyledi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto da Türkiye’yle birbirlerini daha iyi anlamaya başladıklarını açıkladı.

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İspanya’nın başkenti Madrid’de düzenlenen NATO zirvesinde bugün, Türkiye, Finlandiya, İsveç ve NATO Genel Sekreterliği’nden yetkililer bir araya gelecek.

Svenska Dagbladet’e konuşan Linde “Bugün olumlu bir gelişme ihtimaline hazırız, ama biraz daha vakit de alabilir. Öyle olması durumunda, sabırlı kalacağız ve zirveden sonra görüşmelere devam edeceğiz” dedi.

Finlandiya tarafından da benzer bir açıklama geldi. Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinisto, NATO zirvesinden önce Türkiye’yle nispeten ortak bir anlayışa ulaştıklarını açıkladı. Niinisto, “Genel kanı görüşmelerin beklenenden bir miktar daha iyi geçtiği, iki tarafın birbirlerinin durumunu bir miktar daha iyi anladığı şeklinde” dedi.

Finlandiya cumhurbaşkanı ayrıca Türkiye’nin dile getirdiği gibi Finlandiya ve İsveç’in teröristleri koruduğu iddiasının doğru olmadığını ifade etti.

Türkiye, terörle mücadelede kendisinin yanında olmaması hatta PKK’nın uzantısı saydığı YPG’ye destek vermesinden ötürü Finlandiya ve İsveç’in NATO üyeliğini veto ediyor. Türkiye, ayrıca, yargılanması için iadesini talep ettiği ama Finlandiya ve İsveç’in iade etmediği kişileri de gündemde tutuyor.