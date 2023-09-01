NATO üyeliği: İsveçli bakan, Türkiye’ye ekimi hatırlattı

İsveç Dışişleri Bakanı Tobias Billström, NATO üyeliğine onay için Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekime işaret ettiğini hatırlatarak “Verilen sözde değişen bir şey olmadı. Umudumuzu sürdürüyoruz” dedi.

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Finlandiya ve İsveç, Rusya’nın 24 Şubat 2022’de Ukrayna’yı işgalinin ardından onlarca yıldır sürdürdükleri askeri tarafsızlık ilkesinden vazgeçerek NATO’ya katılmak için Mayıs 2022’de ortak başvuruda bulunmuştu.

Türkiye ve Macaristan’daki onay süreçlerinin tamamlanması sonrasında Finlandiya nisanda 31’inci üye olarak İttifak’a katılmış, ancak Türkiye ve Macaristan’ın İsveç konusundaki çekinceleri sürmüştü. Bir ülkenin NATO’ya üye olabilmesi için tüm İttifak üyelerinde hükümetlerin onayının ardından meclis onayının da bulunması gerekiyor.

Vilnius’taki NATO zirvesinin başlamasına saatler kala Erdoğan, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg arasında yapılan üçlü görüşme sonrasında, TBMM’nin İsveç’in üyeliğini hızla onaylamasına dair uzlaşmaya varıldığı bildirilmişti.

DW Türkçe’nin haberine göre ABD Kongre üyelerinin ziyareti sonrasında düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Billström, Türkiye’nin ülkenin NATO üyeliğini ekimde onaylayacağı konusunda umutlu olduğunu söyledi. Erdoğan ile temmuzdaki NATO zirvesinde İsveç’in üyeliğinin ekimde TBMM’nin açılmasıyla gündeme alınması konusunda mutabık kaldıklarını hatırlatan Billström, aradan geçen zamanda NATO zirvesinde uzlaşılan noktalar ve verilen sözlerin geçerliliğini yitirdiğine dair bir işaret bulunmadığını söyledi.

Parlamentonun bağımsız bir kurum olduğunu, ancak Türk hükümetinin Vilnius’taki NATO liderler zirvesinde onay sürecinin hızlı bir şekilde işletileceği sözünü verdiğini söyleyen İsveçli bakan, “Bu, Türk hükümetinin onay taahhüdünde bulunduğu anlamına geliyor” dedi.