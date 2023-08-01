ABD, İsveç’in NATO üyeliğini onaylamayan Macaristan’a ‘ceza’ kesti

ABD, ‘defalarca dile getirilen’ güvenlik açıklarını ele almadığını savunarak Macaristan’a vize kısıtlaması getirdi.

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İki ülke arasındaki ilişkiler, Macaristan’da iktidarda bulunana partilerin İsveç’in NATO’ya katılımıyla ilgili oylamayı ertelemesi ve LGBTİ+ haklarını kısıtlamasıyla gerildi.

ABD’nin Budapeşte büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, ‘Elektronik Seyahat Yetkilendirme Sistemi’ kapsamında Macarlara sunulan geçerlilik süresinin iki yıldan bir yıla düşürüleceği ve sistem kapsamında yalnızca tekil ziyaretlere izin verileceğini belirtildi.

Reuters’a konuşan üst düzey bir ABD hükümet yetkilisi, değişikliklerin Vize Muafiyet Programı’ndaki diğer 39 katılımcının hiçbiri için geçerli olmadığını ve ‘Macaristan’a özgü’ olduğunu söyledi. Yetkili, “2011’le 2020 yılları arasında yüzbinlerce pasaportun kimlik doğrulama gereklilikleri olmadan düzenlenmesinde sistematik bir sorun var” dedi.

Tedbirin iki hükümet arasında sürtüşmelere neden olan başka konularla ilgili olup olmadığı sorulduğunda yetkili, “ABD, Macaristan’daki gelişmeleri yakından takip ediyor” derken bu adımın bir mesaj olarak yorumlanmaması gerektiğini de sözlerine ekledi. Aynı Yetkili, Macaristan’daki güvenlik açıklarının Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden çok önce tespit edildiğini söyledi.

İsveç’in NATO’ya girebilmesi için mevcut NATO üyelerinin tamamının onaylaması gerekiyor. İsveç’in üyeliğini onaylamayan sadece Türkiye ve Macaristan kaldı. Türkiye, geçen ayki NATO zirvesinde İsveç’in üyeliğine yeşil ışık yakmıştı ancak Meclis tatilde olduğundan henüz resmi olarak İsveç’in üyeliğini onaylamadı.