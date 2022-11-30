NATO genel sekreteri: Ukrayna, NATO üyesi olabilmesi için egemen ve bağımsız olmalı

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna’nın ileride NATO üyesi olabilmesi için ‘önce egemen ve bağımsız bir devlet olarak kalabilmesi gerektiğini’ söyledi.

Jens Stoltenberg. Fotoğraf: AA

Stoltenberg, Romanya’nın başkenti Bükreş’te düzenlenen NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı’nın bitiminde basın toplantısı düzenledi.

Genel sekreter, Ukrayna’nın NATO üyeliğiyle ilgili sorula bir soruya şöyle yanıt verdi: “Şu anda en acil yapmamız gereken şey Ukrayna’nın egemen ve bağımsız bir ülke olarak devamını sağlamak. Bunun için askeri, ekonomik, mali ve insani desteği mümkün olduğunca sağlıyoruz. Ukrayna egemen ve bağımsız bir ülke olarak devam edemezse tabii bu durumda üyelik meselesi masada olamaz.”

Stoltenberg, NATO müttefiklerinin Ukrayna’ya ileri askeri malzemeler, mühimmat, yakıt ve ihtiyaç duyduğu şeyleri temin etmeye hazır olduklarını belirterek şu anda en acil konunun bu olduğunu söyledi.

Stoltenberg ayrıca şunları dedi: “Ayrıca hiçbir şey ile tam üyelik arasında çok büyük bir fark var. Ukrayna ile hem siyasi hem pratik ortaklığımızı geliştiriyoruz. Bu Ukrayna’nın kurumlarını güçlendirecek, Sovyet dönemi ekipman standartlarından modern NATO standartları doktrinine geçişe yardım edecek. Bu hem Ukrayna hem bizim için iyi. Bu Ukrayna’yı üyeliğe daha da yaklaştıracak.”

Rusya, 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmişti. İşgalle başlayan savaş dokuz aydır devam ediyor. NATO, savaş boyunca Ukrayna’ya destek olurken Ukrayna’nın hızlı üyeliğine sıcak bakmıyordu.