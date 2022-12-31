Nasuhi Güngör: Ülkemizde de alıcısı olan tuhaf bir hikaye var

Rusya, Ukrayna’da istediğini alamadı. Kafkaslar’da işlerin kendi aleyhine şekillendiğinden endişeli. İran ve Azerbaycan gerilimi buna dair önemli bir örnek. Orta-Asya tarafında da rahatsız edici bir değişimin ayak seslerini duyuyor.

Diğer yandan ülkemizde de alıcısı olan tuhaf bir hikaye var. Ona değişmeden geçmek eksiklik olur.

Buna göre Şam kazanıyor, Türkiye diz çöküyor. Hatta Esad’ın kapısında bekliyor!

Suriye’de kimsenin kazanamayacağı bir noktada olduğumuzu önceki yazıda aktarmıştım.

Esad rejiminin bu savaşı sürdürecek ne siyasi enerjisi, ne de ekonomik gücü var. Ülkenin bütününü kontrol etmesi de sözkonusu bile değil.

Şöyle mi olacak sanıyor bu tuhaf hikayenin müşterileri.

Şam yönetimi Rusya ve İran’a devrettiği nüfuz alanlarını “kiralık mülk misali geri alacak” ve eski günlerine dönecek. Bu artık imkansız.

Nasuhi Güngör’ün yazısı