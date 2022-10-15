Nasuhi Güngör: Rusya ittifak arıyor

Mevcut savaşın ortaya çıkardığı atmosferde dünyadaki ittifaklar, ister askeri, isterse siyasi olsun büyüyor. Ancak bu büyüme kesinlikle doğal değil ve sınırları keskin olarak görülemez.

ABD Başkanı Joe Biden’la birlikte NATO çatısı altında inşa edilmek istenen ve hanesine küresel ölçekte ortaklar ekleyen ittifakın, sadece ön cephede Rusya, daha arkada Çin tehdidiyle yoluna devam etmesi mümkün mü?

Mesela AB’nin büyük aktörlerinin, Rusya konusunda şimdilik itaat eder görünmesini sahici kabul etsek bile, Çin’le büyük bir kavgaya hazır olduğunu söyleyebilir miyiz? Hele mevcut yaptırımların yükü AB’nin sırtındayken.

Öte yandan Rusya’nın Batı’ya topyekûn bir tavır alacağını düşünmek de makul bir yaklaşım sayılamaz. Doğrudan ifade etmek gerekirse Türkiye’nin sahip olduğu avantajları bu dinamikler şekillendiriyor.

Nasuhi Güngör’ün yazısı