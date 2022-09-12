Nasuhi Güngör: Rusya daha sert hamlelere savrulacak

Rusya-Ukrayna savaşı modern dünyanın karakterine uygun biçimde haber değerini yitirdi. Ancak savaş devam ediyor ve ortaya çıkan sonuçlar, Rusya’yı daha sert hamleler yapmaya hızla savuracak gibi gibi görünüyor.

Rusya, eğer Ukrayna’da istediği alanları elinde tutamazsa, çok da uzun olmayan bir gelecekte Gürcistan başta olmak üzere güneye doğru ilgisini artıracaktır. Aynı zamanda Ermenistan’a ve elbette Azerbaycan’a.

Bu söylediklerimin Türkiye’yi ne kadar yakından ilgilendirdiğini, bir anda tehdit boyutu kazanabileceğini de şimdiden not etmek istiyorum.

Rusya’nın Kiev hedefini terk edip daha sınırlı bir alana yönelmesinin, Batı’nın cesaretini artırdığını söyleyenlerin sayısı hayli fazla. Üstelik bunlar Rus taraftarı isimler.

Nitekim ABD yönetiminden Rusya’ya karşı verilen savaşın uzun süreceği ve çok daha nitelikli silahlarla Ukrayna’nın destekleneceği mesajları geliyor.

Nasuhi Güngör’ün yazısı